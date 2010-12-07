Мэрия Москвы согласовала антипутинский митинг

7 декабря 2010

В Москве 12 декабря пройдет митинг с требованием отставки правительства России во главе с премьер-министром Владимиром Путиным. Мероприятие начнется в 12:00 на Пушкинской площади. Организаторы согласовали проведение митинга с мэрией Москвы, сообщается на сайте оппозиционного "Комитета пяти требований", который вел переговоры с властями.

Помимо отставки Владимира Путина, в список требований оппозиционеров входит роспуск Госдумы и Совета Федерации, проведение досрочных выборов, радикальное обновление милиции и спецслужб, а также "прозрачный бюджет на службу народу и развитие страны".

Предыдущий митинг "Комитет" устраивал 23 октября. Тогда на Пушкинской площади, по словам организаторов, собралось около двух тысяч человек. Московская милиция оценила количество участников в 300 человек.

В "Комитет пяти требований" входят представители 17 оппозиционных и правозащитных движений, в том числе, ОГФ, "Солидарности", "Левого фронта", "За права человека" и других.