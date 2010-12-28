«ЧИ». Выявлена одна из богатейших женщин Армении

28 декабря 2010

«Чоррорд Инкишханутюн» сообщает о заместителе министра науки и образования Армении Карине Арутюнян. Начиная с 1998 года она занимает должность исполнительного директора Оборотного фонда учебников. Арутюнян из тех, кто 12 лет «сидит» на кредитных средствах. Именно поэтому люди, работавшие с ней на протяжении этих 12 лет, указывают на то, что она является одной из богатейших женщин Армении, которая организовала свой бизнес не собственными, а, фактически, государственными средствами.

Оборотный фонд учебников сформировался первым кредитом Всемирного банка, выданным министерству науки и образования Армении. С первого же дня Карине Арутюнян посчитала его своим собственным, несмотря на то, что по сути, все кредиты, взятые Правительством, в конце концов, гасим все мы. В действительности, созданный фонд должен был стать чрезвычайно полезным и стратегически важным органом для Армении, однако в скором времени он превратился в издательство некачественных и полных ошибок учебников, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Правительство Армении сделало Карине Арутюнян абсолютным монополистом в этом бизнесе. Даже самый неосведомленный человек может догадаться, какими суммами ворочает бизнес-леди.