Крушение Ан-22 под Тулой: есть жертвы

29 декабря 2010

В ночь на среду на границе Тульской и Орловской областей потерпел крушение тяжелый военно-транспортный самолет Ан-22. Поисково-спасательные группы обнаружили место падения самолета в 100 км южнее Тулы, сообщил в среду агентству "Интерфаксу" замначальника управления пресс-службы и информации Минобороны РФ полковник Игорь Конашенков.

"Обнаружены фрагменты фюзеляжа самолета, район оцеплен", - сказал он, отметив, что Ан-22 выполнял плановый учебный полет по маршруту Воронеж-Тверь. По словам собеседника агентства, фюзеляж самолета лежит в поле недалеко от лесополосы рядом с поселком Красный Октябрь.

На место авиакатастрофы выехала комиссия министерства обороны, сообщил полковник. "Сейчас готовятся подъездные пути, на место катастрофы выехала комиссия", - сказал Конашенков, добавив, что продолжается поиск членов экипажа и бортовых самописцев.

На месте крушения обнаружены останки 12 человек. "Выживших в этой катастрофе точно нет, хотя идут поисковые работы", - сообщил утром в среду "Интерфаксу" источник в силовых структурах.

Военно-транспортный самолет Ан-22 пропал с экранов радаров на границе Тульской и Орловской областей во вторник около 21:30 мск. По словам официального представителя Минобороны РФ, самолет следовал из Воронежа в Тверь.