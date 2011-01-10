Правящая партия Армении не видит себе конкурентов

10 января 2011

Плоха та партия, которая, не стремится стать парламентским большинством, однако для обоснования любого заявления в подобном духе необходимы объективные условия, заявил пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, комментируя в интервью «Вестнику Кавказа» заявление лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна о том, что его партия намерена выдвинуть на президентских выборах своего кандидата, если ППА наберет на предстоящих в 2012 году выборах в Национальное собрание 50% плюс 1 голосов.

«Если у большинства армянских партий все это оканчивается на уровне стремлений, то реальные факты в виде наших убедительных побед соответственно на парламентских и президентских выборах в 2007 и 2008 году говорят об ином... На сегодняшний день помимо РПА я не вижу иной силы, имеющей шанс завоевать абсолютное большинство голосов электората и, соответственно, право на формирование правительства. То же самое говорят опросы и исследования на эту тему. При этом, я не собираюсь и не могу комментировать шансы "Процветающей Армении", поскольку каждая партия имеет право на свои выводы», - заявил Шармазанов.

Фото с сайта azatutyun.am