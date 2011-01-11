«Айкакан жаманак». Серж Саргсян готовит новые кадровые перестановки

11 января 2011

Как передают источники газеты, в ближайшие дни президент Армении продолжит начатые в конце прошлого года кадровые перестановки.

Во всяком случае, этого ждут во властной элите. По нашим данным, в планы Сержа Саргсяна входит увольнение марзпета Котайкской области Коваленко Шахгалдяна, которого сменит замначальника полиции Сашик Сафян.

Ожидается также снятие с должности начальника полиции страны. Слухи о том, что начальник полиции Алик Саргсян будет назначен министром транспорта и связи вместо Армена Геворгяна, не утихают. В качестве замены А. Саргсяну называют несколько имен, в частности, начальника городского управления ереванской полиции Нерсеса Назаряна.

Говорят и об увольнении генпрокурора Армении Агвана Овсепяна. Согласно тем же источникам, вместо него назначат секретаря Совета безопасности Артура Багдасаряна, которого, в свою очередь, заменит министр обороны Сейран Оганян, а последнего – его же заместитель Давид Тоноян.