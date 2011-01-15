2026 г. 3 июня, среда
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Президент Туниса сбежал в Саудовскую Аравию

Власти Саудовской Аравии официально подтвердили, что свергнутый в ходе государственного переворота президент Туниса Зин Абидин Бен Али вместе с семьей находится на ее территории, сообщает Би-би-си.
"В самом Тунисе введен режим чрезвычайного положения, действует комендантский час", - говорится в сообщении.


Как сообщается, обязанности главы государства перешли к премьер-министру Туниса Мохаммеду Ганнуши.

Ранее сообщалось, что Зин Абидин Бен Али, правивший Тунисом с 1987 года, был вынужден покинуть страну в результате массовых беспорядков.

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