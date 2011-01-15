Президент Туниса сбежал в Саудовскую Аравию

15 января 2011

Власти Саудовской Аравии официально подтвердили, что свергнутый в ходе государственного переворота президент Туниса Зин Абидин Бен Али вместе с семьей находится на ее территории, сообщает Би-би-си.

"В самом Тунисе введен режим чрезвычайного положения, действует комендантский час", - говорится в сообщении.

Как сообщается, обязанности главы государства перешли к премьер-министру Туниса Мохаммеду Ганнуши.

Ранее сообщалось, что Зин Абидин Бен Али, правивший Тунисом с 1987 года, был вынужден покинуть страну в результате массовых беспорядков.