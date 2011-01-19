Студента-армянина в Самаре убили из-за кавказской внешности, уверены родители

19 января 2011

Убийство студента-армянина в Самаре вызвало целый ряд обсуждений в блогах.

Блогеры и комментаторы в обсуждениях разделились на два лагеря. Одни уверены, что в день памяти убитого кавказцами спартаковского фаната Егора Свиридова над подвернувшимся под горячую руку парнем учинили расправу или националисты, или скинхеды, или прочие радикально настроенные элементы. Другие утверждают – смерть Армена никак не связана с обострившимся национальным вопросом, славян тоже каждый день на улицах режут. И все это на фоне молчания правоохранительных органов, представители которых пока ограничиваются изложением сухой криминальной сводки по факту случившегося и названием статьи, по которой было возбуждено уголовное дело - «простое», без квалифицирующих признаков убийство, пишет tltgorod.ru.

Следует отметить, что 15 января, как и во многих других городах России, в губернской столице должна была пройти акция памяти Егора Свиридова. Митингующие планировали пройти шествием от фонтанов на улице Осипенко по ул. Ново-Садовой. Шествие не состоялось, милиция задержана 21 человека, 11 из которых оказались несовершеннолетними.

Напомним, в том же день, 15 января на автобусной остановке «Постников овраг» был убит 19-летний студент третьего курса юридического факультета СамГУ Армен Саакян. Его ранили ножом в грудь около восьми часов вечера. Парень поступил в больницу с проникающим ножевым ранением грудной клетки около 21:30 вечера.

В блоге Владислава Волкова размещена полная версия интервью с преподавателем, у которого обучался студент- заведующим кафедрой государственного и административного права СамГУ, профессором Виктором Полянским. Виктор Владимирович общался с корреспондентом одного из местных каналов, но сюжет по неким соображениям не был пропущен в эфир. Как написал один комментаторов - «наверху не разрешили». Несмотря на то, что преподаватель не высказывался в пользу «националистической» версии преступления.

«На специализации государственного права учится много представителей армянской национальности. Это спокойные, доброжелательные и трудолюбивые студенты, которые не вызывают отрицательных эмоций, потому что добросовестны и воспитаны, - говорит Полянский. - К числу таковых относился и Армен. Очень трудно представить, что трагедия могла с ним произойти на национальной почве. Не хочу верить в эту причину».

По словам профессора, Армен отличался тихим спокойным нравом, был воспитанным молодым человеком, дружил со многими русскими. С оговоркой, что пока нет достоверных данных следствия относительно версий убийства, заведующий кафедры предположил: преступление могло произойти потому что, «на фоне относительной стабильности», в обществе не решаются социальные и экономические вопросы.

Зато близкие родственники не сомневаются, что Армена убили из-за его кавказской внешности.

«В этот вечер ему позвонили друзья и предложили отметить удачное окончание сессии, - цитирует «Волжская Коммуна» отца Армена, Андраника Саакяна. - Он сел на трамвай и вышел на остановке «Постников овраг». По нашим предположениям, за ним увязалась компания молодых людей, примерно пять человек. Думаю, это были скинхеды, потому что в этот день было 40 дней с момента убийства футбольного болельщика Егора Свиридова. Судмедэксперты рассказали мне, что ему вонзили нож под сердце, дернули вверх и провернули на 180 градусов. Но Армен смог пройти еще 15 метров до остановки и попросить таксиста отвезти его в больницу. По дороге в больницу он умер».

По словам Андраника Саакяна-старшего, у его сына не взяли ничего ценного. Хотя на нем в этот вечер были золотая цепочка и браслет, хорошие часы, мобильный телефон и деньги в кошельке.