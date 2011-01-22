Скончался Вор в законе Рубик Профессор – второй муж жены Япончика

22 января 2011

21 января в Москве после продолжительной болезни скончался 68-летний вор в законе Рубен Саркисян, более известный в криминальных кругах по прозвищу Рубик Профессор.

Сегодня состоится церемония прощания с покойным, а в воскресенье его тело будет доставлено для захоронения в Ереван, передает Regnum.

По данным «Прайм Крайм», уроженец Ленинаканского района Армении Рубен Саркисян в 80-х годах прошлого века считался одним из наиболее известных криминальных авторитетов Москвы. Ему приписывали незаурядный ум, благодаря которому он и получил свое прозвище. Саркисян отдавал предпочтение преступлениям ненасильственного характера, в основном, мошенничествам.

Официальным прикрытием Рубика была скромная должность тренера по шахматам в спортивном обществе «Спартак».

Еще одной примечательной деталью биографии Рубика было то, что он стал вторым после Япончика мужем Калины Никифоровой, известной московской «цеховички». Вместе с ее сыном, вором в законе Виктором Никифоровым, по кличке Калина Рубик принимал активное участие в теневом бизнесе супруги.

26 февраля 1988 года Рубен Саркисян организовал похороны скончавшейся Калины Никифоровой на центральном кладбище Еревана. В последний путь ее провожали несколько воров в законе, в том числе Левон Михитаров, по кличке Лева Кропоткинский и Рафаэль Багдасарян, по кличке Сво Рафик, а также криминальный авторитет Алимжан Тохтахунов, по кличке Тайваньчик.

С тех пор о Рубике почти ничего не было слышно. Жил Саркисян в тихом районе на востоке Москвы недалеко от Лефортовского парка. Если он и носил воровской титул, то очень давно. В 90-х годах имя Профессора в списках воров в законе не значилось.

Последний раз Рубен Саркисян попал в милицейские сводки в сентябре 2000 года, когда его задержали сотрудники ЦРУБОП в ресторане «Ной» на Ленинградском проспекте с дозой героина.