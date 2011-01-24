В Турции проверяют сведения об утечке радиации на Армянской АЭС

24 января 2011

Турецкие специалисты начали замеры радиационного уровня в приграничных с Арменией районах в связи с появившимися утверждениями о возможной утечке радиации на Армянской АЭС в Мецаморе, передает в понедельник телеканал NTV.

Кто распространил сведения о возможной утечке, не уточняется.

По информации телекомпании, эксперты турецкого центра ядерных исследований Чекмежде (в Стамбуле) и университета города Эрзурум на востоке страны в воскресенье начали замеры радиационного уровня в шести провинциях Восточной и Юго-Восточной Анатолии: Ыгдыр, Агры, Муш, Тунджели, Хаккяри и Ширнак. Три последние провинции находятся значительно южнее границы с Арменией.

Представители Эрзурумского университета между тем сообщили, что наряду с замерами уровня радиации проводят работы по составлению радоновой карты провинции Ыгдыр и выясняют причины роста в последнее время заболеваний раком легких сред местных жителей, передает “РИА Новости”.

"С этой целью, начиная с провинции Ыгдыр, наша группа установила в ряде зданий госучреждений и частных домах радоновые детекторы. Замеры будут продолжаться два месяца", - сказал эксперт университета Бекир Доган, которого цитирует NTV.

Всего в провинции Ыгдыр, как сообщается, установлено около 100 датчиков.

Армянская АЭС, единственная в регионе, расположена возле города Мецамор (примерно в 30 километрах к югу от Еревана).