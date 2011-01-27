В связи с открытием аэропорта в Карабахе опасаются повторения «Домодедово»
Работы по строительству нового аэропорта в Карабахе близятся к завершению. Сейчас ведутся работы по установке оборудования. Меблировка аэропорта будет проведена в апреле.
Начальник Управления гражданской авиации при правительстве Нагорного Карабаха Дмитрий Адбашян в интервью Радио Азатутюн заверил, что вопрос безопасности полетов «решен на 100 процентов».
«Но есть проблемы, скажем, как это произошло в «Домодедово», могут быть террористические акты и т.д. Это направление находится под нашим контролем, работают спецслужбы.
Конечно, мы стремимся иметь современное оборудование, для обеспечения безопасности, с другой стороны, готовим специалистов для этой службы. Надеемся, что все будет нормально, - сказал он и добавил. - Если, скажем, в ереванском аэропорту «Звартноц» должна быть обеспечена безопасность, то у нас мы должны обеспечить двойную безопасность, поскольку находимся в опасной зоне».
На замечание о том, что с началом работ по строительству Степанакертского аэропорта азербайджанские СМИ стали распространять угрозы в отношении его деятельности, и вопрос, какие существуют гарантии, что эти угрозы останутся лишь на словах, Адбашян ответил: «Я надеюсь, что Азербайджан, будучи членом Международной организации гражданской авиации и подписав ряд международных конвенций, останется верным своему обязательству и не станет препятствовать нам в плане безопасности полетов».
По словам Адбашяна, рейсы будут обслуживать три 50-местных самолета марки SRJ-200, каждый стоимостью 15-16 миллионов долларов США.
« имеют очень хорошие технические характеристики. У нас уже есть опыт, эти самолеты эксплуатируются в Армении и показали себя с очень хорошей стороны», - добавил Адбашян.
Напомним, что авиакомпания будет называться «Эйр Арцах», а аэропорт -«Степанакертский аэропорт».
Билеты на рейс Степанакерт-Ереван-Степанакерт, по словам Адбашяна, будут стоить около 50-60 долларов США.