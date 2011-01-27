В связи с открытием аэропорта в Карабахе опасаются повторения «Домодедово»

«Но есть проблемы, скажем, как это произошло в «Домодедово», могут быть террористические акты и т.д. Это направление находится под нашим контролем, работают спецслужбы.

Конечно, мы стремимся иметь современное оборудование, для обеспечения безопасности, с другой стороны, готовим специалистов для этой службы. Надеемся, что все будет нормально, - сказал он и добавил. - Если, скажем, в ереванском аэропорту «Звартноц» должна быть обеспечена безопасность, то у нас мы должны обеспечить двойную безопасность, поскольку находимся в опасной зоне».