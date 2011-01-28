У руководства ВС Армении своя версия формирования армии

28 января 2011

Главная страница официального сайта министерства обороны Армении сообщает, что сегодня, 28 января, Армянской армии исполняется 18 лет.

Последняя новость «О визите первого заместителя министра обороны Грузии» датируется 25 января.

Отметим, что днем создания ВС Армении считается 28 января 1992 года, и в 2011 году армянская армия празднует свое 19-летие.

Кроме того, срок авторских правх сайта (copyright), если верить главной странице, истек в 2009 году.