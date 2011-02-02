Омбудсмен перед уходом раскритиковал монопольную систему Армении

2 февраля 2011

Надо заранее предупреждать людей о том, что через 6 месяцев или год уличная торговля будет запрещена, а также создавать возможность, чтобы граждане могли заработать, а не протестовать на улице. Подобное заявление в среду, 2 февраля, на встрече с журналистами, говоря о социальных проблемах в Армении и запрете столичной мэрией на уличную торговлю, заявил главный правозащитник Армении Армен Арутюнян.

Отметим, что он уже представил в парламент заявление об уходе.

«Я не согласен с формой, но, по сути, я против уличной торговли в Ереване. Однако я многократно заявлял, что права потребителей никогда не будут гарантированы, пока в Армении действует монопольная экономическая система», - отметил Арутюнян.