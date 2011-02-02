Хирург и бегство в Европу – цена участия азербайджанца в армянском фильме

2 февраля 2011

Идея создания фильма «Прерванная песня» возникла у проживающей в Москве группы молодых армян во главе с кинорежиссером Ариком Манукяном и Ашотом Погосяном.



На пресс-конференции в среду картину, рассказывающую об армяно-азербайджанских отношениях, представил сам Ашот Погосян - главный продюсер фильма.

В основе сюжета – диалог армянина и азербайджанца, попавших в колодец в ходе военных действий в Карабахе. «Армянский солдат говорит, что народ Арцаха самоопределился еще в 88 году. В ответ на это азербайджанец пытается настоять на том, что армяне мирно жили в составе Азербайджана», - рассказал продюсер.

«Изначально была договоренность с актером, азербайджанцем по национальности, однако в конце декабря азербайджанская пропаганда достигла беспрецедентных размеров, и этот актер, чья семья проживает в Азербайджане, испугался продолжать участие в проекте, учитывая угрозы», - сказал Погосян.

По его словам, согласно публикациям в прессе, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглы встречается с актерами-азербайджанцами и призывает их не принимать участия в проекте. Съемочная группа отправила запрос на имя посла, чтобы уточнить, соответствует ли эта информация действительности и ждет ответа.

Другой актер согласился сняться в фильме при условии, что он получит сумму, которой хватит на пластическую операцию и иммиграцию поездку в Европу. Актер пойдет на такой шаг из-за страха, так как, подчеркнул Погосян, «Азербайджан в ужасе от мысли, что представитель их нации может сняться в «Прерванной песне».

По словам продюсера, авторы фильма хотят показать здоровую дискуссию между представителями двух стран. Говоря об интересе к проекту армянского и азербайджанского обществ, Ашот Погосян сообщил, что в течение двух недель официальный сайт фильма посетили порядка 100 200 человек, 29 890 из которых – с азербайджанских IP-адресов.

Отметим, что 7 февраля съемки возобновятся с участием актера одного из театров на юге России, азербайджанца по происхождению, чье имя, однако, Погосян не назвал во избежание «новых трудностей». Главная роль в фильме досталась бывшему актеру армянского театра Москвы 28-летнему Карену Мартиросяну. Авторы фильма планируют организовать премьеру фильма в конце мая в Москве.

Отвечая на вопросы, полученные от азербайджанских журналистов по электронной почте, Погосян, в частности, отметил: «Мы многократно заявляли, что готовы к сотрудничеству с любыми заинтересованными сторонами, в том числе и с азербайджанцами. Нам нечего скрывать, и если объективно смотреть на явления, правда на нашей стороне». Он подчеркнул, что речь идет как о творческом, так и о финансовом сотрудничестве.

Погосян затронул также свое заявление касательно этнической несовместимости двух наций, которое, по его словам, было вырвано из контекста и искажено азербайджанской прессой. «Отрицать то, что в нашем обществе есть люди, которые придерживаются этого мнения, значит грешить против истины. И таких людей много. Правдиво говорить об этом стереотипе и показать, что после признания независимости Нагорного Карабаха возможно урегулирование отношений наших народов, не означает, что надо снимать фильм об этнической несовместимости».

Отметим, что стартовый бюджет фильма, собранный стараниями съемочной группы, составляет $10 000, однако после поднятого шума некоторые инвесторы заинтересовались проектом, и теперь с ними ведутся переговоры относительно финансирования проекта.