Штурмовик ВВС Азербайджана разбился при посадке. Экипаж катапультировался

4 февраля 2011

В Кюрдамирском районе Азербайджана накануне, 3 февраля, около 17.00 потерпел крушение военный самолет «Су-25», который выполнял тренировочный полет.



Экипаж самолета, состоящий из двух членов, успел катапультироваться. Министерство обороны страны подтвердило факт происшедшего.

Как удалось выяснить Trend в военных источниках, пилотами самолета были полковник-лейтенант Заур Юсифли и капитан Хаям Шукюров.

По первоначальной версии, авария произошла при посадке самолета в 5-6 км от жилых домов, в районе села Сор-Сор.

Кюрдамир расположен примерно в 180 км от столицы Азербайджана Баку.