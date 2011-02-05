Отец погибшего армянского солдата грозит распространить запись о событиях 1 марта

5 февраля 2011

Отец солдата, убитого 28 июля 2010г. в одной из воинских частей Мартуни, Саргис Саргсян сообщил корреспонденту «Айкакан жаманак» о наличии у него записи, где слышно, как мартунинские офицеры говорят о роли их воинской части в событиях 1 марта (2008г., силовой разгон мирной демонстрации, протестующей против результатов президентских выборов, гибель 10 человек – ред.).

У Саргиса Саргсяна два вопроса к министрам обороны Нагорного Карабаха и Армении: «Есть ли у армянского солдата право на отдых? И второй вопрос: если военнослужащий спит на постах, как его нужно наказывать?». Саргсян также сказал, что если в течение месяца он не получит ответа, который бы удовлетворил его, запись, находящаяся у проживающего во Франции знакомого, будет размещена на сайтах Youtube и Twitter.

«Поверьте, эти записи содержат множество интересных фактов», - сказал он. Сын Саргсяна и пятеро других военнослужащих, согласно новым показаниям, были убиты в результате инцидента, возникшего из-за сна на позициях.