Посол США рассказал, как армянский министр вымогал деньги

8 февраля 2011

«РР-Онлайн» приступает к публикации депеш «армянского досье» WikiLeaks. В данной кейблограмме американский посол Энтони Годфри описывает трудности, с которыми столкнулась международная золотодобывающая компания Global Gold Corporation (GGC) в Армении.

По данным GGC, в июле 2005 года министр по защите окружающей среды Вартан Айвазян уведомил юриста GGC Ашота Богосяна о необходимости заплатить взятку в размере 3 миллионов долларов своему близкому партнеру и члену парламента Мураду Гулояну. GGC отказалось давать взятку, и в скором времени министерство отозвало лицензии у двух приисков компании в Армении.

Посол Годфри в своей депеше, в частности, пишет: «Мы впервые узнали об обвинениях в вымогательстве взятки 19 апреля 2006 года, когда исполнительный директор GGC, являющийся американских гражданином, и Богосян подняли этот вопрос перед американским послом Ивансом. GGC утверждала, что вследствие ее отказа заплатить взятку, министр отказывает в выдаче лицензии, на которую GGC имеет все права, выдает дубликаты лицензии на прииски, принадлежащими и разрабатываемые GGC, другим компаниям, а также в целом чинит препятствия GGC в ведения ее бизнеса.

Посол Иванс поднял это вопрос в качестве на встрече американо-армянской рабочей группы 2-го мая 2006 года. Ответ министра финансов касался добывающей компании продемонстрировал осведомленность прочих членов правительства Армении об прозвучавших обвинениях. Министр финансов рекомендовал компании обратиться к Генеральному прокурору. Однако в связи с дурной репутацией судебной системы Армении GGC не хотела подавать иск в местный суд. Генеральный прокурор имеет полномочия самостоятельно начать расследование на основании имеющихся обвинений, но с его стороны ничего предпринято не было.

Действовавший на тот момент премьер-министр (которого GGC обвиняла в сговоре с министром защиты окружающей среды) посоветовал GGC передать дело в суд.

В начале 2007 года местный юрист GGC Богосян встречался с сотрудниками аппарата Генерального прокурора и Службы Национальной Безопасности (СНБ). Он рассказал нам о том, что рабочий персонал аппаратов «разобрался в ситуации незамедлительно» и сообщил ему по секрету о том, что Генеральный прокурор получил указания «найти какой-нибудь компромат в отношении GGC». Агент СНБ, с которым Богосян находится в дружественных отношениях, по имеющимся данным, в частном порядке посоветовал Богосяну «быть осторожным на дорогах» - одна из форм завуалированных угроз физического насилия, о чем Богосян поведал нам в ходе обсуждения ситуации вокруг этого спора.

26-го апреля 2007 года мы встретились с исполнительным директором GGC, являющимся американским гражданином, и Ашотом Богосяном с целью обсуждения текущего положения в связи с делом GGC. Исполнительный директор также несколько ранее обсуждал это дело с вновь назначенным премьер-министром Армении Сержом Саркисяном, после чего у него сложилось впечатление, что все эти дела отложены в дальний ящик, так как основное внимание правительства Армении в настоящее время сконцентрировано на предстоящих парламентских выборах.

Циркулировали политические спекуляции о том, что министр защиты окружающей среды, являющийся настоящим камнем преткновения в этом деле, будет смещен со своего поста. В прессе циркулировали слухи из ненадежных источников, согласно которым министр распродавал и многие прочие горнодобывающие компании и активы в попытке урвать все, что получится, перед уходом со своего поста.

Последние действия правительства Армении по выталкиванию с местного рынка другой, индийской горнодобывающей компании только усиливают опасения GGC. GGC, однако, периодами бывает не до конца откровенна с нами. Например, GGC проинформировала нас о предполагаемом участии министра Айвазяна в вымогании взятки только через год после того, как это событие имело место; была весьма скрытна в отношении реальных сроков событий, а также в течение многих месяцев затягивала передачу дела в суд. Мы самым серьезным образом поддержали решение GGC подать иск в международный арбитражный суд, а также рекомендовали, чтобы дальнейшее участие США в этом вопросе было сконцентрировано на всестороннем и полном расследовании фактов, но не на достижении политического соглашения, которое, разрешив сиюминутные проблемы GGC, не сделает практически ничего для совершенствования законодательства Армении».