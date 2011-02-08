С опального армянского олигарха сняли все обвинения

8 февраля 2011

Адвокаты бывшего депутата, крупного предпринимателя Хачатура Сукиасяна Ара Закарян и Артур Григорян распространили вво вторник сообщение о том, что 8 февраля они получили от руководителя следственной группы Специальной следственной службы решение от 19 октября 2010 года о прекращении уголовного преследования их подзащитного.

«Данным постановлением уголовное преследование прекращено согласно 2-й части статьи 35 Уголовного Кодекса Армении: недоказанность причастия к приступлению нашего подзащитного», - говорится в сообщении.

Напомним, что после событий 1 марта (силовой разгон многодневной мирной демонстрации, в результате чего погибли 10 человек) Сукиасян, публично заявивший о поддержке оппозиции, ушел в подполье. После чего 2 сентября 2009 года добровольно сдался правоохранительным органам. Сукиасяну было предъявлено обвинение по 1 части статьи 225 (организация массовых беспорядков).

21 сентября того же года ему позволили отправиться в Германию для лечения. Из Германии Хачатур Сукиасян так и не вернулся.

Он был лишен прав на завод «Бжни» после того, как был лишен неприкосновенности и объявлен в розыск за открытую поддержку кандидата от оппозиции на президентских выборах 2008 года и участие в массовых мирных многодневных демонстрациях против результатов выборов.