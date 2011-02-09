Опасаясь за жизнь сына, Левон Тер-Петросян отправил его в США. Племяннику отказали

9 февраля 2011

В рассекреченной Викиликс и опубликованной на Русреп.ру депеше временный поверенный в делах США в Армении Джозеф Пеннингтон пишет, что для тех жителей Армении, кто давно уже задумался об эмиграции в поисках лучшей доли, нынешний политический кризис стал толчком, побудившим некоторых приступить к практической реализации задуманного. Вдобавок около 20 человек, обратились в посольство в поисках убежища после фатальных беспорядков, произошедших 1-го марта, и сохраняющегося напряженного положения.

«Лидеры оппозиции связались с нами на предмет получения убежища и/или туристической визы, чтобы пережить кризис в США. Одним из них был племянник Левона Тер-Петросяна (ЛТП), который, по рассказу одного из заместителей ЛТП, сейчас скрывается в ОАЭ, опасаясь за свою жизнь.

Доверенное лицо ЛТП обратилось в посольство с просьбой о помощи в получении туристической визы и настаивало на том, что у Тиграна нет намерений просить политического убежища, когда он окажется на территории США. Мы разъяснили представителям ЛТП, что в связи с невозможностью для нас удостовериться в добросовестности дела Тиграна, мы не можем вмешиваться в процесс выдачи визы, поэтому ему надлежит обращаться за визой в генеральное консульство в Дубае на общих основаниях.

Сын Тер-Петросяна Давид по настоянию отца выехал в Лос-Анджелес до выборов, опять же по мотивам опасения за его жизнь со стороны отца. По нашим сведениям он до сих пор не вернулся. Несмотря на то, что представляется затруднительным определить истинность таких утверждений, нельзя отрицать тот факт, что насилие стало заметной чертой развития политической культуры Армении в период после обретения независимости.