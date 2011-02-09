WikiLeaks: Серж Саргсян делает только пустые жесты и приводит во власть криминал

9 февраля 2011

В рассекреченной Викиликс и опубликованной на Русреп.ру депеше временного поверенного в делах США в Армении Джозефа Пеннингтона отмечается тяжелая экономическая ситуация, усугубленная мировым финансовым кризисом, и политическая нестабильность, которые стимулируют эмиграцию из страны.



Глава полиции, пишет дипломат, недавно встретился с заместителем министра финансов Давидом Аветисяном – ведущим молодым реформатором в правительстве, который с огромным цинизмом высказывался о курсе правительства. Он предсказал глубокий политический и экономический кризис к концу этого года, а также поделился своим убеждением, что президент Саргсян делает только пустые жесты вместо проведения реформ, отвечающим интересам населения страны и международного сообщества.

Он заявил, что за кулисами, тем не менее, новый президент занимается централизацией власти, отталкивает реформистов и приводит во власть, как в правительстве, так и за его пределами представителей криминала. В результате, сказал Аветисян, он возможно покинет правительственную службу этим летом и направится в мае в Вашингтон с целью устроиться на работу в МБРР, говорится в депеше.

В своем комментарии Пеннингтон, в частности, пишет: «Эмиграция из Армении не является каким-то новым явлением. По имеющимся оценкам после распада СССР и обретения страной независимости Армения потеряла в результате эмиграции около 1 млн. человек – практически одну треть из своих 3,5 млн. человек населения, проживавших в ней до момента распада СССР.

Новым в этой ситуации является факт бегства представителей успешного среднего класса, которые раньше терпели все трудности независимого развития (страны), но в конечном итоге убедились в напрасности своих ожиданий. Отъезд этих людей из страны имеет огромное значение: они бы остались, если бы развитие страны двигалось в правильном направлении. Однако их решение сорваться с места сейчас, после тяжелейшего армянского политического кризиса позволяет предположить, что обеспокоенность в обществе имеет глубокие корни. Разочарованные, но когда-то преданные стране граждане похоже утратили веру в то, что их правительство заботится об их благосостоянии или ведет страну по пути прогресса».

В поле нашего внимания также попадает все возрастающее количество представителей среднего класса Армении, намеревающихся эмигрировать, включая также одного из сотрудников из службы снабжения посольства, который внезапно уволился после 12 лет работы на правительство США, чтобы эмигрировать в Чешскую республику.

Некоторые также говорят о продолжающейся моральной деградации общества, в котором богатые представители не стесненных законами элит с хорошими связями грубо попирают права обычных граждан Армении. В дополнение к этим голосам среднего класса мы также начали слышать голоса разочарованных официальных лиц, планирующих эмигрировать из страны.

Карина Африкян – 50-летний армянский дипломат – уволилась в конце февраля, чтобы совместно с другими дипломатами опубликовать заявление, в котором они денонсируют президентские выборы в Армении – говорит, что после всего периода ее пребывания в Армении вслед за обретением страной независимости, в течение которого она пыталась внести свой вклад в развитие своей страны в постсоветский период, она утратила все надежды и планирует эмигрировать.

Строитель Алексанян и бывший снабженец посольства США Грачья Акопян выражают свои опасения по поводу воспитания своих сыновей в сегодняшней авторитарной Армении, где система образования совершенно развалилась, где честь практически ничего не стоит, а возможности карьерного роста ограничены одним классом и клановыми связями.

Алексанян снова и снова сетовал на то, что обещания лучших условий жизни для их детей, которые давались его родителям сначала советской властью, а затем лидерами Армении, так никогда и не были исполнены. «Я хочу, чтобы моя семья жила сейчас, - говорит Алексанян. – Я не хочу повторить судьбу своей матери, мечты которой о лучшей жизни для своих сыновей так никогда и не реализовались на практике».

Карина Африкян сказала сотруднику посольства, что «подростки Армении теперь должны научиться развиваться в коррумпированном, авторитарном обществе, чтобы выжить и преуспеть». Она также сказала, что молодое поколение либо «потеряет свои души» в ходе этого процесса, либо эмигрирует, чтобы убежать от режима, вцепившегося во власть.