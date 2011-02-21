МИД Армении отказал незрячему юноше в праве на учебу

21 февраля 2011

По вопросу восстановления права на учебу 23-летнего Артака Багларяна МИД Армении пригласил его 3-х друзей для разъяснений и ответа относительно письма их товарища.

Напомним, что Артак Бегларян подал заявления на поступление в дипломатическую школу МИД Армении, однако ему отказали по причине слепоты. 11 февраля друзья Артака Бегларяна передали письмо с требованием восстановить его права в министерство иностранных дел Армении.

На своей странице в социальной сети Facebook Бегларян опубликовал открытое письмо, в котором сослался на все те законы Армении, которые не запрещают слепым получать высшее образование.

В МИД явился сам Артак Бегларян, где ему сообщили, что решение не изменилось.

Как сообщил в беседе с Epress.am Бегларян, свое решение МИД объяснил законом, нашедшим место в решении и отправленным ими медицинским запросом. В результате выяснилось, что отмеченные в этой части закона болезни приводят к слепоте.

Молодой человек, тем не менее, снова попытался объяснить свою точку зрения, но безрезультатно.

Теперь он собирается обратиться в судебные инстанции.