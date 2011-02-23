Дискуссия: Не против азербайджанской музыки, но против пошлости

23 февраля 2011

Заявление музыканта Ваграма Петросяна в присутствии журналистов о том, что он и его друзья не испытывают антагонизма к другим культурам и ему даже нравится азербайджанская музыка, вызвало волну протеста, которая вылилась на ТВ, страницы итнтернет-форумов и соцсетей. Сегодня теме проникновения соседней музыки в армянскую культуру посвятили свою пресс-конференцию руководитель хора «Маленькие певцы Армении» Тигран Экекян и исполнительница Лилит Пипоян.

Экекян отметил, что людей не следует заставлять ту или иную музыку, однако «государство должно каким-то образом, при помощи специалистов в моем лице, конечно, имеющих сферу влияния, суметь воспитать вкус. Это - следствие дурного вкуса».

Он заявил, что на сегодняшний день даже «образованные эстрадные певцы» вносят в свои песни мотивы «без национальной принадлежности»: «Мы говорим – азербайджанские, турецкие, персидские… Я говорю, что эти нации оскорбились бы, узнав, что мы приписываем им то, что транслируем, что сегодня мы сделали своим».

О мугаме Экекян сказал, что это искусство, пользующееся большим уважением на Востоке, которым армянские исполнители даже не владеют. «Давайте поймем, что это не наше».

С ним полностью согласилась другая участница пресс-конференции исполнительница Лилит Пипоян, по мнению которой, «слились два вопроса – влияние культур соседних народов и вопрос качества, вкуса».

«Я совершенно не являюсь ксенофобом, я уважаю искусство всего Востока», - сказала певица. Другое дело, добавила она, когда в армянскую музыку проникает пошлость.

«Конечно, у нас есть история и имело место влияние друг на друга, нам этого не избежать. Возникшая сейчас проблема не нова, и я снова должна повторить: так как мы – народ, который спасся от уничтожения, и мы знаем, от кого исходила опасность, для нас очень важно подчеркивать свою идентичность», - сказала Пипоян.

Кроме того, по словам певицы, она больше уважает человека, честно выражающего свое мнение, чем тех, кто, «прикрываясь ложью, на самом деле, делают то же самое».

Собеседники пришли к выводу, что детей должно воспитывать государство. В этом контексте Тигран Экекян сообщил о своем предложении, сделанном 5 лет назад: учить всех школьников страны двадцати народным песням в год. Экекян продолжает ждать отклика на эту свою инициативу. «Давайте начнем воспитывать детей», - призвал Экекян.