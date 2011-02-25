Очередной республиканец требует 10 тысяч от армянской газеты

25 февраля 2011

Депутат от правящей Республиканской партии Тигран Арзаканцян подал в суд на газету «Еркир», принадлежащей партии «Дашнакцутюн», за то, что издание «запятнала его честь и достоинство» в публикации «131 лиц и масок».



Как сообщает газета «Аравот», депутат требует возмещения в 3.8 млн. драмов (более $10 тыс.): 3 млн. за оскорбление и клевету, 500 тысяч – на адвоката, а 68 тысяч – на судебные расходы. Для подготовки дела к следствию судья Р.Апинян принял решение созвать предварительное заседание 25 марта.

Напомним, что 9 февраля суд обязал газету «Айкакан жаманак» выплатить по 2 млн. 44 тыс. драмов депутатам-республиканцам и крупным предпринимателям Рубену Айрапетяну, Самвелу Алексаняну и Левону Саргсяну. Согласно вердикту, данные, опубликованные в статье «Семеро из восьми в списке» от 14 октября 2010 года, не соответствуют действительности.

«Айкакан жаманак» тогда писала о том, что правоохранительные органы РФ выяснили, что русские криминальные группировки находятся в тесных связях с различными должностными лицами Армении и на этом основании составили список армянских чиновников из 32 фамилий.

По данным газеты, в списке на первых семи позициях значатся фамилии брата президента Сержа Саргсяна, депутатов Рубена Айрапетяна (Немец Рубо, президент Федерации футбола, предприниматель) и депутата Левон Саргсян (предприниматель, Левик Мукомольня), председатель государственного таможенного комитета Гагик Хачатрян, депутат Самвел Алексанян (крупный предприниматель Лфик Само), спикер парламента Овик Абраамян и лидер фракции «Процветающая Армения» Гагик Царукян (предсдатель Национального олимпийского комитета, крупный предприниматель).