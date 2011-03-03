Активисты из Армении, Грузии, Азербайджана сняли «Прогресс – свобода представить мир»

3 марта 2011

На прошлой неделе в Грузии прошли съемки совместного фильма молодых активистов Армении, Грузии и Азербайджана. Из Армении и Азербайджана в программе приняли участие по четыре активиста общественной и политической сферы, и трое из Грузии.

Программа была осуществлена при содействии немецкого фонда «Фридрих Науман», в роли координаторов выступили специалисты из Германии.

В рамках программы молодые люди познакомились со всеми нюансами производства фильмов, обучили и применили все технические и другие средства, используемые в ходе съемок.

В завершении программы активисты сняли короткометражный фильм под названием «Прогресс – свобода представить мир», который представлен на международном конкурсе, посвященном 50-летию фонда «Фридриха Наумана».

Фильм рассказывает о слепом музыканте, потерявшем зрение в результате несчастного случая и считающем свою жизнь потерянной. Однажды утром, когда музыкант курил у окна, в его мыслях зазвучала композиция «Болеро» Равеля. Это потрясает его, так как мелодия становится все громче и громче. Загасив сигарету, он начинает ремонтировать пианино, которым не пользовался в течение долгих лет. Он начинает играть «Болеро», и, кажется, эта музыка взывает его к жизни, он снова начинает жить полноценной жизнью.

«Фильм рассказывает о победе борьбы и воли, он освобождает от всякого рода оков», - в беседе с Epress.am отметили авторы фильма.

Руководитель Кавказского региона фонда «Фридрих Науман» Ясимин Памук подчеркнул значение реализации подобных программ особенно на Кавказе.

«Вам, наверно, известно, что Армянское общенациональное движение Армении, азербайджанская партия «Мусават» и Республиканская партия Грузии подписали соглашение, в котором, в частности, отмечено, что эти партии «должны сотрудничать в деле утверждения общих для них принципов». А мы против всякого насилия, для предотвращения которого мы объединяем людей с помощью таких программ, чтобы они поняли, что вопросы можно решать без войны. Мы хотим, чтобы молодежь выступала против войны и поняла, что можно сесть за один стол и прийти к согласию по тому или иному вопросу, как это было во время съемок фильма, когда сталкивались мысли людей с разным мировоззрением, однако выход находился всегда, когда стороны приходили к согласию», - сказала Ясимин Памук.