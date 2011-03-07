В Ереване покажут женщин, стремящихся к семейному счастью, в исполнении британцев

7 марта 2011

С 8 по 13 марта в Ереване, 10-12 в Ванадзоре, и 14-16 в Капане Британский Совет при поддержке посольства Великобритании и авиакомпании BMI проведет 9 фестиваль британских фильмов, на котором будут показаны 6 картин: «Сделано в Дагенхеме», «Арбор», «Розовые сари», «Враги народа», «Сын Вавилона» и «По подозрению».

По словам организаторов фестиваля, представленные фильмы рассказывают о людях, борющихся с бедствиями войны, женщинах, стремящихся к семейному счастью, и несправедливостей системы, являются лучшими работами современного британского киноматографа.

На церемонии открытия, которая состоится в кинотеатре «Москва» 8 марта в 16:00 с речью выступят посол Великобритании Чарльз Лонсдейл, руководитель армянского офиса Британского Совета Аревик Сарибекян, и директор по продажам авиакомпании BMI Симон Авагян. Специальным госте церемонии будет брит-поп группа VO.X.

В Ереване фильмы покажут в кинотеатре «Москва» в 17:00 на английском, а в 19:00 с армянскими субтитрами. В Ванадзоре показ пройдет в Центре культуры имени Азнавура в 15:00, а в Капане в 16:00. вход свободен для всех желающих.