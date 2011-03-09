В армянском селе восстановят памятник павшим русским воинам

9 марта 2011

По инициативе посла России в Армении В.Коваленко начались работы по благоустройству памятного комплекса русским воинам, павшим в Ошаканской битве 1827 г., в ходе которой Восточная Армения была освобождена от персидского ига и присоединена к России.

Победа при Ошакане была увековечена в 1833-1834 гг. памятником в честь павших русских воинов.

В настоящее время благоустройством этого мемориала занимается Российско-армянская организация ''Дело чести'', сообщает пресс-служба посольства РФ в Армении.

Напомним, что ранее в Гюмри был возрожден ''Холм Чести'' - военное кладбище, где захоронены офицеры русской армии, погибшие в ходе русско-турецких войн XIX века. Воссозданный мемориальный комплекс был открыт президентом России Медведевым и президентом Армении Саргсяном 20 августа 2010 г. в ходе государственного визита главы российского государства в Армению.