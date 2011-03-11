Иностранные журналисты задержаны в Армении, возможно из-за Левона Тер-Петросяна

11 марта 2011

В четверг 10 марта в ереванском аэропорту «Звартноц» была задержана группа иностранных журналистов и продюсеров, направлявшихся в Армению для работы над документальным фильмом, посвященном вооруженным конфликтам на Кавказе.

Им было отказано в получении виз для въезда на территорию страны. В официальном заявлении продюсера проекта Андриуса Брокаса, который вернулся в Литву, сказано, что отказ в предоставлении виз не был обоснован со стороны ответственных лиц.

В пять утра 10 марта съемочная группа прибыла в аэропорт Еревана, после чего журналистам было отказано в получении визы. «Представители группы были перемещены в транзитную зону, где пробыли больше 20 часов», - отметил Брокас.

Собеседник также отметил, что до 5.00 11 марта у него была связь с группой, однако на данный момент он не обладает информацией о состоянии и местонахождении группы. «Очень странно, что в преддверии визита нашего министра иностранных дел в Армению произошел такой случай», - сказал Брокас.

По словам одной из директоров проекта Тины Медисон, возможным препятствием для въезда в Армению могло стать намерение журналистов взять интервью у первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который ныне возглавляет оппозицию. «Но мы не скрывали нашего намерения и предварительно уведомили армянскую сторону об этом», - сказала она.

Как отметил в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» пресс- секретарь МИД Армении Тигран Балаян, министерство не обладает какой-либо информацией о задержании международной группы журналистов. При этом он отметил, что за предоставление виз МИД не несет ответственности и это входит в компетенцию ОВИРа.

В свою очередь начальник паспортно-визового управления полиции Армении Норайр Мурадханян сообщил, что въезду иностранных граждан в Армению воспрепятствовала пограничная служба и возглавляемая им структура не имеет к этому никакого отношения.

Пресс-секретарь компании ООО «Армения - международные аэропорты» Геворк Абраамян также посоветовал по этому вопросу обратиться к представителям пограничной службы.