Боксер-оппозиционер признает, что мог кого-то ударить – полиция Армении

14 марта 2011

Полиция Армении распространила пресс-релиз по поводу ареста сторонника армянской оппозиции знаменитого боксера, дважды чемпиона Европы Самсона Хачатряна.

«1 марта примерно в 6 часов вечера на перекрестке улицы Корюна и проспекта Маштоца Самсон Хачатрян не подчинился законным требованиям сотрудников полиции, оказал сопротивление, ударил одного из них, нанеся полицейскому телесные повреждения. В отделении полиции Самсон Хачатрян заявил, что в ходе потасовки, возможно ударил кого-то, но не может сказать кого именно», - говорится в сообщении полиции.

Накануе в центре Еревана по выходе из спортзала «Динамо», около 16:30 люди в масках увезли Самсона Хачатряна в неизвестном направлении. Позднее выяснилось, что он был задержан вместе с друзьями Мисаком Овакимяном и Погосом Трмзяном, которых впоследствии отпустили.

Позднее в беседе с Epress.am адвокат Хачатряна сообщил, что сторонник армянской оппозиции был подвергнут предварительному 72-х-часовому аресту. Он обвиняется по 1-ой части статьи 316 (применение насилия в отношении представителя власти) в связи с инцидентом, имевшим место 1 марта этого года в ходе митинга.