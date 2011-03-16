В Армении «назло врагам Родины» приостанавливают авиарейсы

16 марта 2011

Утром 16 марта авиакомпания «Армавиа» задерживает свои рейсы с на час в знак протеста против высоких цен, установленных международным аэропортом Армении «Звартноц». Как сообщает пресс-секретарь авиакомпании Нана Аветисова, «все дело в том, что аэропортовое обслуживание в «Звартноц» в 3 раза дороже, чем обслуживание в Московских аэропортах, в среднем по Европе дороже в 2 раза (Париж в 1,5раза, Рим в 2,5)».

Пресс-секретарь «Звартноца» Геворг Абраамян, в свою очередь, накануне обвинил «Армавиа» в неуплате долгов аэропорту. По этой причине был задержан рейс на Москву. Позже представитель «Звартноца» заявил, что авиасообщение восстановлено, а с авиаперевозчиком ведутся переговоры о погашении долга.

В пресс-релизе «Армавиа» авиакомпания называется «национальным авиаперевозчиком» при том, что ею владеет частный предприниматель, один из импортеров нефтепродуктов в Армению Михаил Багдасаров.

«Базовая авиакомпания во всем мире всегда имеет лучшие условия, нежели другие. «Армавиа», будучи национальным перевозчиком, не имеет никаких улучшенных условий, хотя и выполняет около 500 рейсов в месяц, а в летний период доходит и до 700 рейсов. А условия те же, что и для компаний, которые выполняют полеты 4 раза в месяц. Более того даже топливо, которое завозится в Армению акционером «Армавиа», продается тем же аэропортом - «Армавиа» на 150 долларов дороже.

«Поэтому авиакомпания «Армавиа» не может не прибегнуть к такому шагу в сложившейся ситуации, для привлечения внимания общественности, в частности, своих пассажиров, поскольку высокие цены на аэропортовые услуги не позволяют «Армавиа» снижать цены на авиабилеты. Причем, несмотря на столь высокие цены, аэропорт «Звартноц» прибегнул к жестким мерам: прекращение обслуживания рейсов «Армавиа» из-за неуплаты текущих долгов «Армавиа».

Согласно мировой практике текущий долг покрывается в следующем месяце. Несмотря на то, что этот долг «Армавиа» перед аэропортом «Звартноц» сокращен на 20 процентов, аэропорт требует покрывать долги заранее. Кстати, подобные текущие долги были всегда, они уменьшались до нуля летом, потом вновь доходили до подобных размеров зимой и весной.

Данным шагом, компания идет на то, чтобы понизить стоимость своих авиабилетов. А это может произойти лишь путем уступок и переговоров, а не путем шантажа, который лишь муссирует слухи о якобы продаже акций компании. Компания не продается, а наоборот, продолжает политику расширения географии полетов и пополнения авиапарка, что не нравится «врагам нашей Родины», - в частности, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отметим, что в армянской прессе периодически появляются публикации о желании зятя президента Армении Микаэла Минасяна заполучить контроль над компанией «Армавиа».