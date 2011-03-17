50-летнюю женщину пытались задушить в ереванском магазине сладостей

17 марта 2011

13 июля 2010 года в фирменном магазине сладостей «Гранд Кенди» в ереванском округе Зейтун сотрудник охраны магазина пытался задушить 50-летнюю Аиду Айвазян, которая сделала покупку и потребовала повторно выдать ей чек контрольно-кассового аппарата, так как на первом чеке не отображались цифры, которые участвуют в ежемесячном розыгрыше. Об этом Epress.am рассказала сама Айвазян.

«Он схватил меня за горло и ударил по груди в область сердца. Я инвалид второй группы, у меня сердечно-сосудистая недостаточность. Я просто потребовала выбить мне утвержденный Правительством Армении чек, на котором даже написано: «Выигрываете Вы, выигрывает государство». Мне выдали недействительный чек, который не мог участвовать в розыгрыше, я потребовала нормальный, а охранник, вместе с сотрудниками магазина напали на меня и стали душить», - заявила женщина.

Она также рассказала, что позвонила в полицию и сообщила о случившимся, однако, на основании ее устного и письменного заявления уголовное дело заведено не было.

Позже судебное разбирательство все же началось. «Меня признали виновной в хулиганстве, а сотрудника службы безопасности потерпевшей стороной в то время, как судмедэкспертиза выявила на мне следы насилия, а на нем ничего. К тому же они отобрали у меня купленный шоколад. Я многократно обращалась по данному делу к начальнику Полиции Армении Алику Саргсяну, в прокуратуру, начальнику следственного отдела. Я всем рассказала о случившемся. Не прошло и нескольких дней, как прокурор округа Арабкир Саак Григорян по телефону пригрозил мне, что если я не заберу заявление обратно, на меня будет заведено уголовное дело. Я сама юрист и прекрасно знаю, что там творится. Я образованная женщина и прекрасно понимаю, что говорю. Полиция и прокуратура криминализирована, Конституция Армении не защищает права граждан, граждане стали беззащитными, нас режут, меня, образованную женщину, хотели задушить из-за чека ККМ», - рассказала Айвазян.

По ее словам, 30 марта она должна встретиться с начальником полиции Армении Аликом Саргсяном, и обсудить ее дело.