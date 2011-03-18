В Японии сняли мультфильм про «Ядерного мальчика» с больным животиком. ВИДЕО

18 марта 2011

Происходящее на АЭС «Фукусима-1» японские мультипликаторы попытались объяснить языком, доступным маленьким детям.



Видеосюжет был снят на японском языке и впоследствии снабжен субтитрами на английском. Атомная энергетика представлена в образе «Ядерного мальчика», страдающего проблемами с пищеварением. Авария на АЭС изображается в виде приступов метеоризма, которые «Ядерный мальчик» безуспешно пытается сдержать. Врачи заваливают его лекарствами и убеждаются, что не случилось самого страшного - приступа диареи. Что же касается дурного запаха, то на некотором расстоянии он уже не ощущается.

В образе врачей, заслуживающих благодарности, выступают специалисты, пытающиеся остудить ядерные реакторы, а лекарства, которые они дают, - это морская вода и борная кислота, которую заливают в раскаленные энергоблоки.

Для сравнения, в Чернобыле «Ядерный мальчик» залил своим поносом весь класс, что привело к суматохе. Но подобных чернобыльским событиям в Японии не произойдет. К тому же «Ядерный мальчик» одет в подгузник. Правда, признаются авторы мультфильма, существует опасность протечки подгузника. Да и вопрос его утилизации окончательно не решен.