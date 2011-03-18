Лидер сборной Армении VS лучший в мире футболист. Жеребьевка Лиги Чемпионов

18 марта 2011

Минуты назад в швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка четвертьфинала Лиги Чемпионов.

Украинский «Шахтер», в составе которого выступает полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, встретится с испанской «Барселоной», в составе которой блистает обладатель «Золотого мяча» 2010 аргентинец Лионель Месси.

Один из клубов в этой паре выходит на победителя встречи мадридского «Реала» с лондонским «Тоттенхемом». Таким образом, болельщики могут стать свидетелями супер-принципиального поединка Реал-Барса. Предыдущий матч принципиальных соперников завершился разгромом мадридцев 5:0.

Остальные пары расположились следующим образом:

«Челси» (Англия) - Манчестер Юнайтед (Англия),

«Интер» (Италия) – «Шальке» (Германия).

Матчи ¼ финала состоятся 5-6 и 12-13 апреля.