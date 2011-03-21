Опубликован состав Армении на матч с Россией

21 марта 2011

Тренерский штаб сборной Армении по футболу под руководством главного тренера Вардана Минасяна в понедельник опубликовал состав армянской сборной, которая начнет тренировки перед матчем отборочного тура чемпионата Европы 2012 с Россией. Напомним, что матч состоится 26 марта в 19:00 на Республиканском стадионе им. Вазгена Саргсяна.

Голкиперы:

Роман Березовский, «Химки» Россия

Степан Газарян «Бананц»

Защитники:

Саркис Овсепян «Пюник»

Роберт Арзуманян «Ягелония», Польша

Арарат Аракелян «Бананц»

Грайр Мкоян «Мика»

Ованес Амбарцумян «Бананц»

Артак Едигарян «Пюник»

Артур Юспашян «Пюник»

Левон Айрапетян «Лехия», Польша

Валерий Алексанян «Улисс»

Полузащитики:

Артур Едигарян «Пас», Иран

Эдгар Малакян «Пюник»

Генрих Мхитарян «Шахтер», Украина

Карлен Мкртчян «Пюник»

«Бананц» Артак Дашян

Левон Пачаджян «Санат Нафт», Иран

Нападающие:

Геворг Казарян «Пюник»

Эдгар Манучарян «Пюник»

Маркос Пизели «Пюник»

Юра Мовсисян «Краснодар», Россия

Роберт Зебелян «Динамо М», Беларусь