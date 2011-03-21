Опубликован состав Армении на матч с Россией
Тренерский штаб сборной Армении по футболу под руководством главного тренера Вардана Минасяна в понедельник опубликовал состав армянской сборной, которая начнет тренировки перед матчем отборочного тура чемпионата Европы 2012 с Россией. Напомним, что матч состоится 26 марта в 19:00 на Республиканском стадионе им. Вазгена Саргсяна.
Голкиперы:
Роман Березовский, «Химки» Россия
Степан Газарян «Бананц»
Защитники:
Саркис Овсепян «Пюник»
Роберт Арзуманян «Ягелония», Польша
Арарат Аракелян «Бананц»
Грайр Мкоян «Мика»
Ованес Амбарцумян «Бананц»
Артак Едигарян «Пюник»
Артур Юспашян «Пюник»
Левон Айрапетян «Лехия», Польша
Валерий Алексанян «Улисс»
Полузащитики:
Артур Едигарян «Пас», Иран
Эдгар Малакян «Пюник»
Генрих Мхитарян «Шахтер», Украина
Карлен Мкртчян «Пюник»
«Бананц» Артак Дашян
Левон Пачаджян «Санат Нафт», Иран
Нападающие:
Геворг Казарян «Пюник»
Эдгар Манучарян «Пюник»
Маркос Пизели «Пюник»
Юра Мовсисян «Краснодар», Россия
Роберт Зебелян «Динамо М», Беларусь