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Опубликован состав Армении на матч с Россией

Тренерский штаб сборной Армении по футболу под руководством главного тренера Вардана Минасяна в понедельник опубликовал состав армянской сборной, которая начнет тренировки перед матчем отборочного тура чемпионата Европы 2012 с Россией. Напомним, что матч состоится 26 марта в 19:00 на Республиканском стадионе им. Вазгена Саргсяна.

Голкиперы:

Роман Березовский, «Химки» Россия

Степан Газарян «Бананц»

Защитники:

Саркис Овсепян «Пюник»
Роберт Арзуманян «Ягелония», Польша

Арарат Аракелян «Бананц»
Грайр Мкоян «Мика»

Ованес Амбарцумян «Бананц»
Артак Едигарян «Пюник»
Артур Юспашян «Пюник»
Левон Айрапетян «Лехия», Польша
Валерий Алексанян «Улисс»

Полузащитики:

Артур Едигарян «Пас», Иран
Эдгар Малакян «Пюник»
Генрих Мхитарян «Шахтер», Украина
Карлен Мкртчян «Пюник»
«Бананц» Артак Дашян
Левон Пачаджян «Санат Нафт», Иран

Нападающие:

Геворг Казарян «Пюник»
Эдгар Манучарян «Пюник»
Маркос Пизели «Пюник»
Юра Мовсисян «Краснодар», Россия
Роберт Зебелян «Динамо М», Беларусь

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