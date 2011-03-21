У ФРБ США требуют золото армян, отобранное во время Геноцида в Османской Турции

21 марта 2011

Драгоценности, конфискованные у армян Османской империей в годы Геноцида в начале прошлого века, были доставлены в Стамбул, переплавлены и отправлены в немецкий «Райхсбанк». Об этом заявил американский юрист Вардгес Егиазарян.

Он утверждает, что после Первой Мировой войны золото отправили в Федеральный Резервный Банк. Адвокат выступил с ходатайством о возбуждении уголовного дела против ФРБ, требуя обнародовать факт незаконной конфискации Османской империей активов армян.

«Иск против Федерального резерва направлен на восстановление прав истинных владельцев этого золота», - сказал Егиазарян в интервью Hürriyet Daily News & Economic Review.

«Немецкие банки хранили турецкие вклады, но когда Германия и Турция проиграли в Первой Мировой, Антанта конфисковала эти средства в качестве возмещения. Они были вложены в банки Англии и Франции. А когда директора банков решили, что золото не представляет особого интереса, они решили приобрести облигации у США. Затем золото было продано и перемещено в Федеральный Резервный Банк в Нью-Йорке», - сказал Егиазарян.