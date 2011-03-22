Форвард «Аякса» предпочел Армении Голландию

22 марта 2011

Форвард армянского происхождения Араз Озбилис, выступающий за амстердамский «Аякс», надеется быть заигранным за сборную Голландии. Об этом он признался в интервью газете Algemeen Dagblad.

«Если мне представится шанс, то я выберу сборную Голландии», - приводит его слова Armfootball.com.

Напомним, что главный тренер сборной Армении Вардан Минасян вызвал Озбилиса в главную команду страны и даже специально ездил в Амстердам, чтобы посмотреть игру футболиста, а вице-президент Федерации футбола Армении вел с ним переговоры.

Известно, что Озбилис попросил время на обдумывание до мая текущего года. Именно тогда он и даст свой окончательный ответ.