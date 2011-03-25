Полиция Еревана будет следить за общественным порядком при помощи видеокамер

25 марта 2011

В июне и июле текущего года полиция Еревана собирается установить видеокамеры для контроля общественного порядка в десяти частях армянской столицы: на площади Свободы, у хранилища древних рукописей Матенадарана, на площади им. Шарля Азнавура, на площади им. Сахарова, на французской площади, на площади Гарегина Нжде, Площади Республики, на некоторых участках проспекта Маштоца. Камеры будут действовать 24 часа в сутки.

Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил начальник полиции Еревана Нерсес Назарян.

«В основном, выбрана община Кентрон, где, как известно, бывает больше преступлений. Эти видеокамеры нам очень помогут. Когда во время мероприятий между полицией и обществом происходят инциденты, полиция говорит, что права она, люди то же самое твердят о себе. В этих случаях видеокамеры предоставят нам полную и достоверную картину», - сказал начальник полиции.

По его словам, в результате этих мероприйтий на улицах сократится число следящих за порядком полицейских. Назарян констатировал большое скопление полицейских сил в центре столицы, а видеокамеры позволят сократить их число.

«Это обеспечит бдительность, люди будут знать, что все снимается на камеру», - отметил он.

Отвечая на вопрос, будут ли на отмеченных территориях, согласно европейским стандартам, указатели с предупреждением о наличии видеокамер, Нерсес Назарян признался, что ему неизвестны эти правила, однако пообещал выступить с соответствующим предложением.