Серж Саргсян не без помощи Кочаряна пытается прикрыть газеты - редактор

28 марта 2011

Против газеты «Жаманак» представлено 3 судебных иска, в результате удовлетворения которых издание в общей сложности должна выплатить 11.5 млн ($31,500) драмов. Об этом на пресс-конференции 28 марта заявил главный редактор «Жаманак» Арман Бабаджанян (на фото).

«Первое дело – иск, представленный женой и сыном второго президента Роберта Кочаряна Беллой и Седраком Кочарянами. Они требуют 6 миллионов драмов. Второе дело – иск компании «Глендейл Хилз» с предварительными 3 млн. Третье дело – иск Татула Манасеряна с возмещением в 2,5 миллиона», - представил подробности адвокат Бабаджаняна Николай Багдасарян.

Главный редактор издания считает целью этих исков нанесение материального ущерба. «Будучи у власти, меня преследовал лично Роберт Кочарян, и я был арестован. Ему не дает покоя тот факт, что я сегодня на воле и редактирую газету, а он является одной из моих мишеней. Я не отступлю и не испугаюсь этого стиля Роберта Кочаряна. Я вижу в этом элементы политической вендетты».

Он рассказал, что когда находился в тюрьме охранники Роберта Кочаряна навестили его, предложили закрыть газету и уехать из страны.

«В действительности я считаю, что число судебных разбирательств не уменьшится. В горячую пору выборов обстановка еще более накалится, исков станет больше, преследуя цель закрывать газеты. У меня есть конкретные сведения, что это заказ администрации президента. Таким образом власти начали запланированную борьбу со свободной прессой», - заявил Бабаджанян.

На вопрос, почему все делается руками Роберта Кочаряна, редактор ответил вопросом: «А почему бы и нет?».

При этом на уточнение, значит ли это, что второй и действующий президенты совместными усилиями пытаются прикрыть газеты, редактор «Жаманака» ответил: «Я так не считаю. Я говорю, что сегодня, согласно приказу администрации, преследуют те газеты, которые хоть немного независимы».

«Я спрашиваю, как они объяснят судебные издержки в размере 3 млн драмов ($8200), а они мне говорят, мол, это бизнес-модель. То есть они считают, что суд стал местом бизнеса, где можно заработать», - подчеркнул Бабаджанян.

По его словам, исчерпав возможности всех судебных инстанций Армении, они обратятся в Европейский суд по правам человека.