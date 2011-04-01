Эрдоган внес свою лепту в защиту кандидатуры посла-армянина

1 апреля 2011

«Я не принимаю во внимание этническое происхождение граждан своей страны», - заявил премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя вопрос о назначении известного экономиста армянского происхождения Тарона Аджемоглу на должность посла Турции в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), офис которой находится в Париже.

«Он - высококлассный специалист. Аджемоглу сказал, что с радостью примет это предложение в будущем, а сейчас он сосредоточен на научной работе. Мы верим, что он представит нашу страну наилучшим образом. Когда мы идем на такое, нас не интересует этническая принадлежность наших граждан», - цитирует слова Эрдогана газета «Стар».

Напомним, что ранее глава турецкого МИД Ахмед Давутоглу заявил, что «оценивать гражданина Турции по его религиозной или национальной принадлежности является дискриминацией».

«Основным условием для нас является профессионализм и знания гражданина Турции», - подчеркнул глава МИД.