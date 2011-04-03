Газ, электрошок, дубинки, избиения и задержания в Баку. Оппозиция довольна

3 апреля 2011

В ходе субботней акции протеста в столице Азербайджана, по данным местных блогеров, было задержано до двухсот человек.

Несмотря на то, что полиция силой разогнала митинг в Баку, лидер партии «Мусават» Иса Гамбар и председатель Партии народный фронт Азербайджана (ПНФА) Али Керимли считают, что акция 2 апреля состоялась.

Иса Гамбар: «Как мы и прогнозировали, акция 2 апреля стала самой крупной за последние годы. В ней участвовали тысячи людей и она может разрастись. Особо надо отметить, что жители города поддержали акцию. Во многих случаях они присоединялись к участникам, шли вместе с ними, скандировали лозунги. Это доказывает, что акция 2 апреля не просто акция оппозиции, а общенародная акция».

Али Керимли: «Не припомню такой организованной акции за последние годы, чтобы так потрясла власти. Правительство приняло очень серьезные меры профилактики. Можно сказать, въезд и выезд в город был приостановлен. Масса оппозиционеров была арестована в провинции, еще не успев приехать в город. Были арестованы много активистов еще задолго до начала протеста, арестованы 3 члена только правления партии. На этот раз число измеряется сотнями. Они продемонстрировали большую жестокость, использовали газ, электрошок, дубинки, избили массу людей. Несмотря на все это, люди смогли выразить свой протест».

Среди задержанных в различных частях города молодых людей, которые публично призывали к отставке властей и пытались провести акцию, есть и председатель молодежной организации ПНФА Абульфаз Гурбанлы.

Задержан и зампредседателя ПНФА Фуад Гахраманлы. Это было сделано в тот момент, когда он комментировал собравшимся журналистам уже закончившуюся акцию и сказал, что считает - протест удался. Сразу после этого полиция увезла его.

По материалам Deyerler.org