Дашнаки не готовы сотрудничать с Конгрессом «вокруг лидера»

6 апреля 2011

Представители Армянского национального конгресса на протяжении недель подшучивали над Раффи Ованисяном (основатель партии «Наследие», провел 15-дневную голодовку на площади Свободы) в ходе его акции, сколько грязи они на него вылили, сделали массу дискредитирующих его заявлений, а теперь говорят «не сжигайте мосты».

Об этом в ходе обсуждения программы «100 вопросов и ответов» фонда «Сивилитас» заявил руководитель фракции «Дашнакцутюн» Ваан Ованисян, комментируя сегодняшнее заявление представителя АНК Давида Шахназаряна.

Напомним, что последний назвал «Наследие» и «Дашнакцутюн» оппозицией к АНК, отметив при этом, что «не стоит сжигать всех мостов».

«Лучше бы Давид Шахназарян думал о мостах в то время, когда возглавлял КГБ, а я сидел в подвале этого здания, в тюрьме», - заявил дашнакский деятель, не исключив, однако, возможности сотрудничества с АНК.

«Мы не исключаем сотрудничества, но ни одна уважающая себя сила не может сотрудничать вокруг лидера. Вокруг программы, действий – пожалуйста, но не вокруг вопроса, кто будет папой или дедушкой народа (некоторые сторонники лидера АНК, первого президента Армении Левона Тер-Петросяна называют последнего дедушкой – ред.)», - заключил Ованисян.