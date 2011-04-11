Берлускони готов порвать с ЕС и в одиночку бороться со «своими страхами»

11 апреля 2011

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони призвал Евросоюз помочь его стране в борьбе с нелегальными мигрантами, прибывающими из Северной Африки.

Как пишет газета La Repubblica, Берлускони, прибыв на остров Лампедуза во второй раз за последние 10 дней, заявил: "Европа - это что-то настоящее и конкретное, или ее вовсе нет. В таком случае лучше нам опять жить порознь и каждому по отдельности бороться со своими страхами и эгоизмами".

Итальянский премьер обратился к Брюсселю: "Европа должна разделить с нами прием иммигрантов. Проблема иммиграции может быть только общеевропейской проблемой".