Посредникам разминировали участок линии фронта в Карабахе

13 апреля 2011

13 апреля миссия ОБСЕ провела мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана на дороге Акна-Барда в Аскеранском направлении.

Как сообщает МИД Карабаха, с позиций Армии обороны НКР группу наблюдения возглавлял Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

В мониторинге приняли участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта Игорь Попов (Россия), Роберт Брадтке (США) и Бернар Фасье (Франция), которые пересекли по заранее разминированному участку линию соприкосновения с целью содействия послу Каспшику в объективном расследовании инцидента, имевшего место на данном участке 8 марта текущего года.

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Миссию наблюдения с карабахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны НКР.

Напомним, что 8 марта, спустя несколько часов после встречи глав Армении, Азербайджана и РФ в Сочи, азербайджанская сторона открыла огонь по карабахским позициям, в результате чего погиб солдат срочной службы Григор Шахкян. Об этом сообщал Степанакерт. В то же время из Баку информировали о том, что армянские силы убили несовершеннолетнего жителя агдамской деревни Фариза Бадалова.