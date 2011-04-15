Армения продолжит «утверждать мир» в Афганистане

15 апреля 2011

14 апреля в Берлине состоялась встреча, посвященная Афганистану, на уровне глав МИД Совета Северо-атлантического Альянса. В ней приняли участие министры иностранных дел порядка 50 стран-членов НАТО и участниц Международных сил содействия безопасности по стабилизации обстановки в Афганистане.

Как сообщает МИД Армении, в своем выступлении глава внешнеполитического ведомства Эдвард Налбандян подтвердил обязательство Армении продолжить содействие усилиям, прилагаемым для утверждения мира и безопасности в Афганистане.

Налбандян встретился также с главным помощником канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросам внешней политики и безопасности Кристофом Хойсгенем. Собеседники обсудили широкий спектр международных и региональных вопросов.

Напомним, что в миссии НАТО в составе Международных сил содействия безопасности в Афганистане участвует подразделение Вооруженных Сил Армении в составе 40 человек. Задачей подразделения является обеспечение безопасности аэропорта города Кундуз.