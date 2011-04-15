Капитан сборной Азербайджана вспомнил о «победах» над армянами

15 апреля 2011

Капитан сборной Азербайджана по футболу Рашад Садыхов признался, что футболистов национальной команды расстраивает то обстоятельство, что результаты, показанные сборными Армении и Грузии, несравнимы с теми, которые демонстрирует азербайджанская дружина, передает Regnum со ссылкой на Azerisport.

"Нас тоже расстраивает то обстоятельство, что соседи нас опережают. Но посмотрите на группы, в которые попали они и сравните с нашей. Я даже не столько грузин имею в виду, сколько армян. Они, кажется, три игры провели дома, в то время как мы - только одну. Я просто хочу призвать болельщиков набраться терпения и дождаться окончания цикла и не забывать, что в очных встречах с теми же армянами мы всегда добивались побед", - заявил Садыхов.

Армения и Азербайджан никогда не встречались между собой на уровне молодежных и первых сборных. Волею жребия сборные Армении и Азербайджана ранее уже оказывались в одной группе, но их матчи в рамках отборочной кампании Евро-2008 были отменены, напоминает Regnum.

Армянская сторона тогда готова была первой поехать в Баку, а потом и принять соперника у себя на поле. Азербайджанцы же, отказавшись давать гарантии безопасности к матчу в Баку, настаивали на проведении обоих поединков на нейтральных полях.