Переполох в детсадах Еревана. «Пусть не разъезжают по городу в кортежах из 10 авто!»

19 апреля 2011

«Детский сад создан для того, чтобы помогать родителю, а они еще больше усложняют нам жизнь». 29-летняя Анна, приведшая ребенка в детский садик в 8:25, крайне недовольна вчерашним решением мэрии Еревана, согласно которому с 18 мая по 18 апреля (22 рабочих дня), осуществляется пробная программа. Согласно пресс-релизу мэрии, она преследует целью разгрузить трафик в утренние часы.

В 16-ти школах административного округа Кентрон, 5 - в Арабкире, 2 - в Шенгавите и в одной школе Эребуни, а также в 20 дошкольных учебных заведениях Кентрона уроки и занятия начиняются с 08:30.

Для встречи с некоторыми из родителей утром 19 апреля корреспондент Epress.am посетил 2 детских сада общины Кентрон.

По словам Анны, о новшестве она узнала в пятницу на родительском собрании. «Детский сад становится головной болью. Рабочий день заканчивается в шесть часов, но родителей заставляют забирать ребенка в 16:30. И я, и мой муж работаем, помочь некому, каждый раз возникает проблема. А теперь для того, чтобы успеть, ребенка нужно будить в 7:30».

В разговор вмешалась мать другого ребенка и рассказала, что вчера двери детского сада закрыли уже в 8:30, и она вместе с сыном осталась на улице, так как опоздала на 10 минут.

«Если бы у меня была возможность, я бы пошла и выгнала мэра», - возмутилась она.

28-летняя Нарине, оба ребенка которой посещают детский сад, отметила, что из-за вчерашнего дождя невозможно было даже такси поймать, они опоздали минут на 20, и двери были уже заперты. «Я не пошла на работу и получила выговор. Теперь я не знаю, что делать. Раньше мы все успевали к 9:15. Теперь, чтобы все успеть, я должна будить детей в 7», - рассказала Нарине.

«Как можно закрывать дверь перед моим носом и не впускать? Теперь они могут делать, что хотят, если детский сад стал бесплатным? Мы же люди. Утром нужно отправить в школу другого ребенка, накормить мужа, когда нам просыпаться, чтобы успеть?», - заявила 34-летняя мать.

Только одна из наших 14-ти собеседниц заявила, что может приходить к 8:30, потому что уроки в школе старшего сына всегда начинались в этом время.

У второго детского сада стояли родители и обсуждали ту же проблему. Все они были недовольны. «Они решают проблему городских пробок за счет детей. Пусть построят две дополнительных станции метро и привезут 100 автобусов, а не разъезжают по городу в кортежах из 10 автомобилей с охраной, и все вопросы будут решены!», - сказал мужчина лет 35-ти, не пожелав представиться.