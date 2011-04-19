Сын самого богатого человека Италии погиб на велосипеде в Южной Африке

19 апреля 2011

Итальянский шоколадный магнат 48-летний Пьетро Ферреро погиб в результате аварии в Южной Африке.



По данным итальянской La Stampa, он был большим поклонником езды на велосипеде и погиб во время велосипедной прогулки. Издание также отмечает, что у него остались жена и трое детей, передает Monsters and Critics.

Пьетро Ферреро был исполнительным директором группы Ferrero, которая является создателем и владельцем брендов Нутелла, Mon Chéri, Ferrero Rocher, Киндер-сюрприз, Raffaello, Тик-Так, Киндер Шоколад.

Он руководил компанией вместе со своим братом Джованни. Их отец 85-летний отец Микеле Ферреро с 17 млрд по версии «Форбс» является самым богатым человеком Италии.