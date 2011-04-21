В Баку думают, что возьмут Агдам и Физули, если нападут внезапно - Фрейзер

21 апреля 2011

В рамках программы действующей в Армении общественной организации «Интерньюз» и турецкого центра GPOT «Армяно-турецкий диалог» армянские журналисты накануне встретились в Стамбуле с руководителем Международной кризисной группы Сабиной Фрейзер.

Отвечая на вопросы, эксперт заявила, что считает невозможной кратковременную войну между Арменией и Азербайджаном: «В Азербайджане считают, что они выиграют войну в случае внезапного нападения, возьмут несколько районов - Агдамский, Физулийский, но, думаю, этого не произойдет никогда, так как если азербайджанцы начнут мощную атаку, то армянская сторона отреагирует, и сложится непростая ситуация».

Эксперт выразила уверенность, что война не нужна и Турции.

Касательно улучшения армяно-турецких отношений она заметила в них некоторый ощутимый прогресс: «Конечно, границы пока не открыты, но армяне и турки ведут диалог, пытаются понять друг друга, а по части Азербайджана и Армении никакого прогресса нет. Более того, ситуация обостряется, так как в Азербайджане настаивают на своем, а армянам нужна только независимость Карабаха. Это нас весьма беспокоит», - передает слова Фрейзер газета «Аравот».