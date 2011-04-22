Допрос Тер-Петросяна или Кочаряна не раскроет обстоятельств гибели 10 человек - следователь

22 апреля 2011

«Расследование дела «1 марта» будет полностью пересмотрено», - заявил в интервью Радио Азатутюн руководитель следственной группы по делу «1 марта» Ваагн Арутюнян.

По его словам, в четверг начальник Специальной следственной службы Армении провел оперативное обсуждение с целью выполнения поручений президента Сержа Саргсяна.

В результате обсуждения было принято решение пересмотреть все доказательства, полученные в ходе предварительного следствия. Будут пересмотрены все версии, показания, проведенные экспертизы.

По словам Ваагна Арутюняна, начальник Специальной следственной службы дал указание обратить особое внимание на прежние показания свидетелей и выводы экспертизы. В случае необходимости будут также назначены дополнительные экспертизы. Уже было послано письменное распоряжение в Службу национальной безопасности и оперативные службы полиции с целью еще большей активизаци оперативно-розыскных мероприятий.

«По сути, расследование дела вновь будет полностью пересмотрено. Если выявятся вопросы, проблемы, которые с течением времени в результате ошибки или какого-то обстоятельства остались вне поля зрения, то они обязательно будут вынесены и станут предметом расследования. То есть, будет сделано все возможное для обеспечения раскрытия имевших место событий», - сказал руководитель следственной группы по делу «1 марта».

На вопрос, возможно ли, что после заявления Сержа Саргсяна Роберт Кочарян будет вызван на допрос, Арутюнян ответил: «Я не думаю, что в компетенцию людей, делающих подобные заявления, входит решать вопрос целесообразности или нецелесообразности. В том же порядке пока не был допрошен и Левон Тер-Петросян. Если, исходя из тактики расследования уголовного дела, группа сочтет, что есть необходимость в проведении подобных допросов, то проведет их. И я не думаю, что, скажем, допрос Левона Тер-Петросяна или Роберта Кочаряна может раскрыть обстоятельства гибели 10 человек, на которых те самые, так называемые, обвинители спекулируют».

На вопрос, возможно ли будет после поручения президента зафиксировать какой-то прогресс, Арутюнян ответил, что прогнозов делать не может.

По его словам, расследование дела никогда не прекращалось, поручение Сержа Саргсяна просто «еще больше активизирует предстоящие действия», и если будут результаты, то общественность обязательно узнает об этом.

Между тем, член от оппозиции бывшей группы по сбору фактов, изучаювшей обстоятельства событий 1 марта, Андраник Кочарян в беседе с Радио Азатутюн заявил, что после поручения Сержа Саргсяна общественность должна увидеть «реальные действия», и орган предварительного следствия, «вместо имитации, должен провести полноценное расследование». А для этого, по его мнению, в первую очередь, должен быть вызван на допрос второй президент Армении Роберт Кочарян, а также ряд других должностных лиц:

«Роберт Кочарян должен дать объяснение, какие распоряжения он дал по итогам совещания с силовыми ведомствами, состоявшегося 23 февраля, и как после этого появился приказ 0038, как его подписал министр обороны. Я думаю, что объяснение, в первую очередь, должен дать также Микаэл Арутюнян. Сколько бы Микаэл Арутюнян ни заявлял, что он находился в Тбилиси и ему позвонили по телефону... Для нас нет никаких сомнений в том, что армия участвовала также в утренних событиях. И нужно учитывать, что указ Роберта Кочаряна в части армии противоречит Конституции, и именно здесь Роберт Кочарян должен ответить, зачем он предпринял эти действия».