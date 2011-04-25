Армяне и азербайджанцы пострадали в вооруженном столкновении в Твери
24 апреля, примерно в 17.00 в Тверской области произошло вооруженное столкновение между проживающими в области азербайджанцами и армянами.
По сообщениям российских СМИ, с обеих сторон в конфликте принимали участие свыше 100 человек. Очевидцы ЧП утверждают, что стороны использовали автоматическое оружие.
В УВД Тверской области корреспонденту Vesti. Az подтвердили факт массовой драки между азербайджанцами и армянами.
В результате конфликта с повреждениями различной степени тяжести в больницы города Твери обратились 7 человек обеих национальностей.
В ходе проведенных поисковых мероприятий в ОМ № 1 УВД по Твери доставлено 23 лица армянской и азербайджанской национальностей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Для предотвращения продолжения конфликта сразу были усилены наружные наряды, создан резерв ОМОН в количестве 30 человек.
По сообщению, причины конфликта устанавливаются.