Ереван сделают «функциональным с артистической точки зрения»

25 апреля 2011

26-30 апреля польский фонд The Other Space Foundation, союз критиков «AICA Армения», культурный центр «Арвардзан» и общественная организация «Утопиана» проведут ряд обсуждений, выставок, показов, объединенных названием «Используя город». Курировать выставку будет Ева Хачатрян.



Мероприятия, в частности, пройдут в старшей школе учебно-образовательного комплекса «Мхитар Себастаци» и в центре «место AJZ».

«Оценивая нынешнюю политическую и социальную ситуацию Армении, мы можем констатировать появление общественного сознания, которое стало очевидным после 1 марта 2008 года (силовой разгон мирной демонстрации, протестующей против результатов президентских выборов, гибель 10 человек – ред.).

Параллельно политическим демонстрациям, сопротивление выражается также на социальном и культурном уровнях. Социально-культурные изменения рождают необходимость проведения общественных мероприятий.

С другой стороны, многие из артистов и кураторов не могут найти соответствующих выставочных залов, поэтому возникает большая необходимость в создании альтернативных мест Настоящий проект начинает мероприятия на городских территориях - заброшенных строениях и заводах, в общественных местах, что приведет к созданию альтернативных путей представления современного искусства», - говорится в сопровождающем тексте мероприятия.

Нынешняя ситуация напоминает организаторам 80-ые, процесс «перестройки» и последовавший за ней период, когда художники организовывали выставки на заброшенных территориях и в парках, потому что других мест авангард и современное искусство не находило. Парад появляющихся в Ереване учреждений в 90-ые годы содействовал институциональному буму. Часть их сейчас закрыта, у другой – финансовые проблемы.

«Следовательно, модернизировав показы под открытым небом и проекты site-specific, мы требуем создать новые институциональные структуры, основанные на сотрудничестве и творческом подходе. Основная цель проекта – поиск открытых и доступных территорий для деятельности артистов через исследование городского пространства. В ходе проекта мы попытаемся сделать город функциональным с артистической точки зрения. Это также предоставляет новые возможности артистам и кураторам для осуществления показов современного искусства», - отмечают организоватоы.

Проект осуществляется в рамках культурного проекта «Транскавказ» (www.transkaukazja.eu), стартовавшего в Варшаве в 2004 году. Проект частично финансируется Советом Европы в рамках программы СЕ по содействию культуре 2007-2013 гг.

фото Марины Мкртчян