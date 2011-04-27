Путин встал на защиту Каддафи

27 апреля 2011

Премьер-министр России Владимир Путин, выступая 26 апреля в Копенгагене, встал на защиту полковника Муаммара Каддафи. Как сообщает РИА Новости, Путин заявил, что ни у одной страны мира нет санкции на убийство ливийского лидера.

"Говорили - не хотим убивать Каддафи. Теперь некоторые официальные лица говорят: 'Да, стремимся уничтожить Каддафи'. А кто позволил это сделать? Что, разве был суд? Кто взял на себя это право - казнить человека, какой бы он ни был?" - сказал российский премьер в ответ на вопрос о том, почему он назвал операцию в Ливии "крестовым походом".

"Ну какое же закрытие неба, если каждую ночь бьют по дворцам?" - пояснил свою позицию Путин.

По его словам, страны мира должны действовать "в рамках международного права с осознанием своей ответственности, с заботой о мирных гражданах". Сейчас же, по мнению Путина, "цивилизованное сообщество всей своей мощью наваливается на небольшую страну, уничтожает инфраструктуру".

Премьер также высказал мнение, что основным интересом тех, кто сейчас "орудует в Ливии", могут быть природные богатства этой страны. Путин сказал, что, по его данным, Ливия занимает первое место в Африке по запасам нефти и четвертое - по запасам газа.

Выступлению Путина предшествовало заявление министра обороны Великобритании Лиама Фокса, который отметил, что Каддафи является препятствием на пути мирного разрешения ливийского конфликта. Фокс также сказал, что люди, принимающие решения о нападениях на ливийских граждан, будут считаться "законной целью" для натовских бомбардировщиков.